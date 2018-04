Stuttgart. Die Auswahl um Julia Görges und Angelique Kerber liegt nach dem ersten Tag gegen Seriensieger Tschechien mit 0:2 zurück. Die deutsche Nummer eins Görges verlor am Samstag in Stuttgart gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova überraschend klar 3:6, 2:6. Anschließend unterlag die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber Karolina Pliskova 5:7, 3:6. Am Sonntag (11.00 Uhr/DAZN) müsste das Team beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch erstmals seit 2014 wieder ins Finale des Nationen-Wettbewerbs einzuziehen.