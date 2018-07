Kursangebot für ausländische Bürger

Mit einem neuen Kursangebot will das Institut in Freudenstadt den chronischen Mangel an Fachkräften in der Alters- und Krankenpflege lindern helfen. Es geht mit einem neuen Kurs für ausländische Arbeitskräfte auf den Markt.Der Titel des Kurses ist zwar etwas sperrig, aber doch aussagekräftig: „Sprachlicher und fachlicher Vorbereitungskurs für eine Tätigkeit in der Alters- und Krankenpflege für au...