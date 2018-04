Kurve geschnitten, Spiegel gestreift

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr, in der langgezogenen Kurve zwischen Nordstetten und Horb die Kurve geschnitten und dabei ein entgegenkommenden Fahrzeug, einen Dodge Challenger gestreift. Der Dodge-Fahrer war auf der Bundesstraße von Horb in Richtung Nordstetten unterwegs. Etwa in der Hälfte der langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein dunkles VW-Golf ähnliches Auto entgegen, der über der Fahrbahnmitte fuhr. Im Vorbeifahren streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. An dem Dodge entstand dadurch ein Schaden in Höhe von zirka 250 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder wer sachdienliche Angaben zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer machen kann wird gebeten, sich unter Telefon 07451/960 zu melden.