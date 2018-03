Mal Weltklasse, mal Kreisklasse reicht nicht

SG Ahldorf-Mühlen – SG Empfingen. „Damals fing unsere Mini-Krise an“, sagt Andreas Hug, wenn er an die 1:3-Niederlage im Hinspiel denkt. Der Trainer weiß um die Stärke des Gegners und fordert deshalb von seiner Mannschaft: „Wir müssen alles rausholen, was in uns steckt, kompakt stehen und nicht in Konter laufen.“ Außerdem müsse die Offensive die Chancen besser nutzen. Der Einsatz von Kai Sieb ist...