Mehrfach überschlagen

Eine Verletzte und ein völlig zerstörtes Auto gab es bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagfrüh auf der L385 zwischen Ofterdingen und Dettingen ereignete. Die 19-jährige Fahrerin eines Citroen war Richtung Dettingen gefahren. Wegen einer Unachtsamkeit kam die Mössingerin nach links auf die Gegenfahrbahn und steuerte, als sie es bemerkte, sofort wieder stark nach rechts. Davon schaukelte sich das Auto auf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen mehrfach und kam in einem Gebüsch auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst und nur leicht verletzt aus dem Wrack befreien. Neben dem Rettungsdienst, der die junge Frau zur stationären Behandlung in eine Tübinger Klinik brachte, war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. An dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.