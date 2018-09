„Meine Eltern haben keine Ahnung von Pferden“

WennAnastasia Wetzstein (Hirschhof Nordstetten) in Stilspringprüfungen, mittlerweile bis hinauf zur Klasse M, ins Ziel geritten kommt, vergeben die Richter meist recht hohe Noten. Ihre stilistisch astreine Reitweise verhilft in Klasse L und M immer wieder zu Siegesritten oder zumindest Top-Platzierungen. Letzten Samstag erst war die 16-Jährige in solch einem Wettbewerb in Walldorf-Winterheck unte...