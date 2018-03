Frankfurt/Main. «Wir haben viele Jahre jetzt kein Etappenrennen mehr in Deutschland gehabt. Es sind vier schöne Etappen, auf die ich mich einfach freue», sagte Lotto-Soudal-Profi Greipel bei der Streckenvorstellung am Freitag in Frankfurt am Main.

Gestartet wird die viertägige Rundfahrt am 23. August im rheinland-pfälzischen Koblenz und endet vier Tage später nach 743 Kilometern in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Weitere Etappenorte sind Trier, Lorsch, Bonn und Merzig. Die bislang letzte Ausgabe der Deutschland Tour im Jahr 2008 gewann der Münsteraner Linus Gerdemann.