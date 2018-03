Nur die allerletzte Stange fällt

SiebenTeilnehmer machten es für die Zuschauer in der Siegerrunde des höchsten Springens in Weil der Stadt nochmals richtig spannend. Statt eines bisherigen S-Springens hatte der Ländliche Reit- und Fahrverein am Sägeweg zwar nur ein etwas leichteres Zweisterne-M-Springen für sein Hallenreitturnier ausgeschrieben, der hiesigen Reitsportszene machte das allerdings überhaupt nichts aus. „Ganz am Anf...