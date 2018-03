Kommentar über einen beleidigten Papst a. D. Professors Unart

So viel unchristlich nachgetragene kleinmütige Rachegelüste hätte man dem Ex-Pontifex gar nicht zugetraut. Der Entschuldigungsbrief, den Benedikt XVI., formerly known as Kardinal Ratzinger, über den Kommunikationsdirektor im Vatikan verbreiten ließ, war wohlformuliert, wie man es von dem einstigen Theologen von hohen Graden erwarten kann.