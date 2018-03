Ratten, Wölfe, Eskimos

Eine „bunte Mischung aus Metal und Reggae, Rock und HipHop, schwarz und bunt“ verspricht die Oberndorfer Musikinitiative für das Easter Cross 2018 in der Oberndorfer Neckarhalle. 13 Bands sind in diesem Jahr am Start und sorgen am Osterwochenende für beste Stimmung. Mit dabei sind einige Gruppen, die in der Region von früheren Besuchen bekannt sind: Headliner „Eskimo Callboy“ trat bereits vor zw...