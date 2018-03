Schlechte Nachrichten gewohnt: Jochen Eitelbuß war 28 Jahre am Notruftelefon

Schlechte Nachrichten am Telefon ist Jochen Eitelbuß gewöhnt. Wenn bei ihm jemand auf der Arbeit anrief, war es meistens ein Notfall. Irgendwo brannte es, hatte es einen Unfall gegeben, jemand hatte einen Infarkt erlitten oder befand sich in einer hilflosen Lage. Und wählte dann die 112. Oft landete der Anrufer dann bei Eitelbuß, der 28 Jahre lang in der Leitstelle bei der Feuerwehr Stadtmitte in...