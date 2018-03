Schulpflicht statt Feuerübung

In den meisten Fällen musste die Kusterdinger Gesamtwehr 2017 nicht löschen, sondern technische Hilfe leisten. Das verdeutlichte Kommandant Wilfried Boll am Freitagabend in der Mähringer Turnhalle. Nur in fünf von 27 Einsätzen musste sie zur Brandbekämpfung ausrücken, begann Boll vor 130 Interessierten seinen Jahresbericht zur 42. Hauptversammlung. 2017 war also „feuerwehrtechnisch ein eher ruhig...