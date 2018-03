„Serien interessieren mich nicht“

Nachdem die Begegnung gegen Bösingen abgesagt wurde, steht für Coach Torsten Szellem und seine Elf das nächste Heimspiel an. Der Gegner kommt nun aus Reutlingen und reist mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten aus den beiden Begegnungen 2018 gen Loßburg – die Formkurve des Tabellensechsten zeigt also steil nach oben. SVW-Coach Szellem will davon jedoch nichts wissen: „Irgendwelche Serien inte...