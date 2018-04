Am Freitag gegen 11.20 Uhr hat in der Nähe des Dönerimbiss „Schillereck“ in Horb ein dunkelgrauer Ford S-Max einen parkenden schwarzen BMW gestreift. Dabei wurde der Außenspiegel des BMW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Christophorusbrücke fort. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und sucht Zeugen; Hinweistelefon: 07451/960.