Teufel mit Sinn für Dekoration

Traditionell ist es ihre jährliche Fasnetsaufgabe: Die Teufelsgruppe der Narrenzunft Eutingen hängt die Fasnetsbändel in den Zunftfarben zu Fasnetsbeginn im Flecka auf. Dieses Mal war die reine Männergruppe am Tag des Eröffnungsballs morgens rund um die Eutinger Sankt-Stephanus-Kirche mit Leitern unterwegs.Immer wieder standen einige Gruppenmitglieder parat, um den Verkehr zu regeln. So wurden di...