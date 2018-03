Tora-Studium in der Hechinger Synagoge

Niemand außer seiner Hechinger Großmutter, so erzählt Siegbert Blutbacher aus Bodelshausen, habe ihm früher von den Juden in der Stadt unter dem Zoller erzählt. In der Schule sei das immer ein Tabu-Thema gewesen. Seit seinem Ruhestand 2009 interessiert sich Blutbacher aktiv für die Kultur und religiösen Traditionen der einstigen Hechinger Mitbürger. Einmal im Monat geht er in den Tora-Lernkreis i...