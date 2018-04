Trainer-Ära Claus Sieghörtner geht zu Ende

Wer am Sonntag in die Uhlandhalle geht, sollte an Taschentücher denken, denn es könnte ein wehmütiger Basketball-Abend werden: Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (Hochball 17.30 Uhr) ist nach zehn Jahren das letzte für Trainer Claus Sieghörtner (50), auch die SV 03-Spielerlegenden Vildan Mitku (35) und Max Kochendörfer (32) verabschieden sich.„Je näher das Spiel rückt, desto mehr nosta...