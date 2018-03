Verboten überholt vs. verboten gewendet

Ein 34-jähriger Tübinger war mit seinem Skoda langsam im Kolonnen-Verkehr von Dußlingen in Richtung Ofterdingen unterwegs. Am Ende des vierspurigen Teilstücks drehte er verbotenerweise auf der dortigen Sperrfläche und übersah einen 51-jährigen Kradlenker, der seinerseits trotz Überholverbots an der Kolonne vorbeizog. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Beim Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Durch die Unfallaufnahme kam es zu einem längeren Stau im Feierabendverkehr.