American Football Von der Meisterschaft redet keiner mehr

Schon nach dem zweiten Spiel in der Kreisliga muss Foxes-Headcoach Michael Mayer das Saisonziel neu definieren. Nach dem 13:63-Debakel gegen Leonberg soll sein Team erstmal in der Liga ankommen. Das Wort Meisterschaft wird bei den Blackforest Foxes nicht mehr in den Mund genommen.