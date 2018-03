Walter Tigers zwischen Apathie und Resignation

Zwischen Brett und der 24-Sekunden-Uhr am oberen Ende der Korbanlage hatte sich der Ball nach einem seltenen Fehlwurf der Oldenburger in der ersten Hälfte eingeklemmt. Reggie Upshaw schnappte sich einen zweiten Ball und brachte das Spielgerät mit einem gezielten Wurf wieder in Reichweite. Die Fans der Walter Tigers spendeten dankbar Applaus – denn Erfolgserlebnisse waren selten an diesem Samstag....