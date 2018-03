Wenn der Schokovulkan ausbricht

Hat Dich auch schon einmal eine Lavalampe in ihren Bann gezogen? Farbige Blasen steigen langsam auf und ab. So eine Lavalampe konnten die Kinder am vergangenen Dienstag im Rahmen des Osterferienprogramms des Jugendreferats selber bauen.Den ganzen Vormittag lang konnten 32 Kinder beim Experimentier-Tag im Empfinger Schulgebäude in die Welt der Experimente eintauchen.Die Empfinger Jugendreferentin ...