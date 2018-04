Zentrale Tübinger Verkehrsachse wird vier Monate lang zum Engpass

Für die Tiefbauarbeiten ist die Sperrung der rechten Fahrspur entlang des Stadtgrabens nötig. Die Bushaltestelle „Stadtgraben“ entfällt. Mit Verkehrsbehinderungen rund um den Baustellenbereich ist zu rechnen.

Die Stadtwerke verlegen das neue Teilstück auf einer Länge von rund 400 Metern entlang des Stadtgrabens zwischen der Kreuzung an der Schmiedtorstraße bis vor das Kino Museum. Dieser Straßenabschnitt ist eine zentrale Verkehrsachse durch Tübingen. Für die gesamte Bauzeit muss die rechte Fahrspur zwischen Schmiedtorstraße – zunächst ab Höhe der Bushaltestelle „Stadtgraben“ – und dem Kino Museum gesperrt werden. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich dadurch an der Spurverengung vor der Baustelle einfädeln und sie auf der verbleibenden linken Fahrspur passieren.

Die SWT planen mit einer Bauzeit von rund vier Monaten. Sie nutzen dabei auch die weniger verkehrsreichen Pfingst- und Sommerferienwochen. Es gibt mehrere Bauabschnitte. Gearbeitet wird teils zeitgleich in mehreren Abschnitten. Im selben Areal sanieren die SWT bereits seit Januar das Parkhaus Altstadt-Mitte.

Haltestelle entfällt

Auch sämtliche Tübus-Linien nehmen die Strecke entlang des Stadtgrabens auf ihrem Weg über das Lustnauer Tor in Richtung Hauptbahnhof. Die Haltestelle „Stadtgraben“ entfällt aufgrund der Sperrung der rechten Fahrspur. Die nächstgelegenen Haltestellen sind „Nonnenhaus“, „Rümelinstraße“ sowie „Parkhaus König“. Die Linien 1 bis 7, 17, 21, 23, N91, N94 und N96 halten in Richtung Hauptbahnhof zusätzlich an der Haltestelle „Rümelinstraße“.

Im vergangenen Jahr hatten die SWT das bislang größte Teilstück der Wassertransportleitung auf einer Länge von zwei Kilometern von der Adlerkreuzung in Lustnau entlang der Wilhelmstraße bis in die Brunnenstraße verlegt. Auch in der Belthlestraße liegt nach den Bauarbeiten von 2017 bis vor dem Fahrradtunnel am Haagtorplatz die neue Wasserleitung bereits im Boden.