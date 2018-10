Vierstelliger Schaden: Am Donnerstagmorgen sind in der Göttelfinger Straße zwei PKW aufeinander gefahren. Kurz nach 10 Uhr musste eine 32-jährige Fahrerin, die in Richtung Stuttgarter Straße fuhr, verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr kam ein Audi, dessen 21-jähriger Fahrer nicht rechtzeitig reagierte und auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.