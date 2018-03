Ohne „e.V.“ praktisch handlungsunfähig

Auch bisher schon als nicht eigenständiger Verein war die Ortsgruppe Mühlen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in ihrer über 50-jährigen Geschichte der Hans Dampf in allen Gassen, wenn es um soziales und geselliges Engagement in Mühlen ging. Jedenfalls brauchte sich die Awo-Führung mit ihrem Vorsitzenden Jochen Renk auch ohne „e. V.“ im letzten Jahr über mangelnde Einsatz-Möglichkeiten nicht zu beklagen...