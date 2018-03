Ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei syrische Flüchtlinge kurz nach 6 Uhr in der Burkhardt-Weber-Straße einen 21-Jährigen zusammengeschlagen und ihm die Jacke samt Geldbörse und I-Phone entwendet. Bei der Fahndung beobachtete eine Streife in der Föhrstraße, wie zwei Tatverdächtige eine Jacke wegwarfen, als sie die Polizisten erkannten. Die Beamten stellten fest, dass es die Jacke des Opfers war. Den Schlüssel des Geschädigten fanden die Polizisten in der Hosentasche eines der beiden Tatverdächtigen.