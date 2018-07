An der Einmündung der Weillindenstraße in die Mühlheimer Straße hat es am Donnerstagabend heftig gekracht. Gegen 20.10 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher auf der Weillindenstraße an die Einmündung heran. Von rechts näherte sich auf der Mühlheimer Straße ein Nissan. Der 54-Jährige Skodafahrer nahm dem anderen PKW die Vorfahrt. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 22 000 Euro entstand. In der Folge schleuderte es den Skoda gegen eine Straßenlaterne. Der Nissan landete in der Thujahecke eines angrenzenden Grundstücks. Beide PKW konnten nicht mehr weiterfahren. Zur Bergung wurden zwei Abschleppunternehmen verständigt. Der Unfallverursacher und die beiden 62 Jahre alten Nissan-Insassen verletzten sich leicht. Der 54-Jährige und die Beifahrerin im Nissan mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.